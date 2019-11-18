Агент Гвардиолы ответил на слухи о возможном ухода испанца из Манчестер Сити

Хосеп Мария Оробитг, представляющий интересы главного тренера Манчестер Сити Хосепа Гвардиолы, рассказал о дальнейших планах своего звездного клиента.

Агент считает, что наставник "горожан" не склонен менять место работы в ближайшее время.

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"В футболе не бывает ничего определенного. Я разговаривал с Пепом в минувшую среду, и все остается так же. Он хорошо чувствует себя в Манчестер Сити – как в клубе, так и в городе. У него контракт до 30 июня 2021 года", – рассказал Оробитг в комментарии Spox.

Напомним, что ранее пресса активно сватала Гвардиолу в Баварию, с которой он работал с 2013 по 2016 год.

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