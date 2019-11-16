Новий президент Баварії відповів на чутки про повернення Гвардіоли у мюнхенський клуб

Президент Баварії Герберт Хайнер прокоментував інформацію про можливе повернення у мюнхенський клуб Хосепа Гвардіоли.

"Рада директорів постарається знайти для Баварії найкращого тренера. Я маю на увазі, що ми оберемо оптимальну для нас кандидатуру з-поміж тих фахівців, які будуть доступними.

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Пеп Гвардіола – видатний тренер, але у нього контракт з Манчестер Сіті. Давайте дочекаємося зборів ради директорів. Тоді ми вивчимо наші варіанти", – цитує Хайнера Sport1.de.

Нагадаємо, нещодавно Хайнер замінив на посаді президента Баварії Улі Хьонесса. Мюнхенський клуб офіційно повідомив, що тренер Ханс-Дітер Флік буде працювати з командою, як мінімум, до Різдва.

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