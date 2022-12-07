Агент героя матчу Марокко – Іспанія зустрічався з Клоппом перед початком ЧС-2022
Юрген Клопп зацікавлений у послугах півзазитника Фіорентини Соф'яна Амрабата.
Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп зустрічався перед стартом ЧС-2022 з агентом півзахисника Фіорентини та збірною Марокко Соф'яном Амрабатом. Про це повідомляє Foot Mercato.
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Згідно з джерелом, обидві сторони позитивно охарактеризували цю зустріч. Повідомляється, що Клопп знову зустрінеться із представником Амрабата після закінчення ЧС-2022.
Контракт Соф'яна з Фіорентиною діє до літа 2024 року.
Нагадаємо, що в матчі 1/8 фіналу ЧС-2022 Марокко – Іспанія Амрабат вийшов переможцем дуелі у центрі поля проти Бускетса.
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