Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп зустрічався перед стартом ЧС-2022 з агентом півзахисника Фіорентини та збірною Марокко Соф'яном Амрабатом. Про це повідомляє Foot Mercato.

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Згідно з джерелом, обидві сторони позитивно охарактеризували цю зустріч. Повідомляється, що Клопп знову зустрінеться із представником Амрабата після закінчення ЧС-2022.

Контракт Соф'яна з Фіорентиною діє до літа 2024 року.

Нагадаємо, що в матчі 1/8 фіналу ЧС-2022 Марокко – Іспанія Амрабат вийшов переможцем дуелі у центрі поля проти Бускетса.

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