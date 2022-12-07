Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп встречался перед стартом ЧМ-2022 с агентом полузащитника Фиорентины и сборной Марокко Софьяном Амрабатом. Об этом сообщает Foot Mercato.

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Согласно источнику, обе стороны положительно охарактеризовали эту встречу. Сообщается, что Клопп снова встретится с представителем Амрабата после окончания ЧМ-2022.

Контракт Софьяна с Фиорентиной действует до лета 2024 года.

Напомним, что в матче 1/8 финала ЧМ-2022 Марокко – Испания Амрабат вышел победителем в дуэли в центре поля против Бускетса.

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