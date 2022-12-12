"Зараз Ілля грає, забиває і це головне. Контракт із Маккабі діє до закінчення другого кола. Пропозиції з Росії як надходили, так і надходять, але Ілля хоче дограти чемпіонат у цій команді та потім ухвалювати рішення", – наводить слова Ісаєва РБ Беларусь.

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Нагадаємо, права на Шкуріна належать московському ЦСКА. Форвард скористався правилом ФІФА та призупинив дію свого контракту з "армійцями".

Першу половину сезону 2021/22 Ілля провів в оренді в Динамо (5 асистів в 11 матчах), а другу – у польському Ракуві. Його контракт з росіянами чинний до 30 червня 2024 року. Transfermarkt оцінює гравця у 900 тисяч євро.

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