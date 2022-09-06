Білоруський форвард Ілля Шкурін став гравцем Маккабі Петах-Тіква, повідомляє прес-служба клубу.

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Контракт із 23-річним нападником розрахований на один рік.

Нагадаємо, права на Шкуріна належать московському ЦСКА. Форвард скористався правилом ФІФА та призупинив дію свого контракту з "армійцями".

Першу половину минулого сезону Ілля провів в оренді в Динамо (5 асистів в 11 матчах), а другу – у польському Ракуві. Його контракт з росіянами чинний до 30 червня 2024 року. Transfermarkt оцінює гравця у 900 тисяч євро.

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