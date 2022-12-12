"Сейчас Илья играет, забивает, и это главное. Контракт с Маккаби действует до окончания второго круга. Предложения из России как поступали, так и поступают, но Илья хочет доиграть чемпионат в этой команде и затем принимать решение", – приводит слова Исаева РБ Беларусь.

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Напомним, права на Шкурина принадлежат московскому ЦСКА. Форвард воспользовался правилом ФИФА и приостановил действие контракта с "армейцами".

Первую половину сезона 2021/22 Илья провел в аренде у Динамо (5 ассистов в 11 матчах), а вторую – в польском Ракуве. Его контракт с россиянами вступил в силу до 30 июня 2024 года. Transfermarkt оценивает игрока в 900 тысяч евро.

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