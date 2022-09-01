У сезоні 2019/20 Бущан виборював місце в основному складі команди з Денисом Бойком. У виїзному матчі Ліги Європи проти шведського Мальме (3:4) Бущан зробив кілька помилок через складний психологічний стан, пов'язаний із сімейними проблемами.

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Після повернення команди зі Швеції Піроженко зустрів Бущана в аеропорту в Києві та запропонував з'їздити на цвинтар. Вони просиділи близько 20 хвилин біля могили дівчини, яка була ровесницею Георгія. Агент запитав у воротаря, що сталось, після чого сказав:

"Так, Жоро, у тебе все гаразд. Ось тут лежить людина, яка вже не може нічого змінити. А ти молодий здоровий парубок, у тебе все попереду".

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