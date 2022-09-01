В сезоне 2019/20 Бущан боролся за место в основном составе команды с Денисом Бойко. В выездном матче Лиги Европы против шведского Мальме (3:4) Бущан совершил несколько ошибок из-за сложного психологического состояния, связанного с семейными проблемами.

Динамо готово продать Бущана – агент голкипера озвучил первоначальную сумму

После возвращения команды из Швеции Пироженко встретил Бущана в аэропорту в Киеве и предложил съездить на кладбище. Они просидели около 20 минут у могилы девушки, которая была ровесницей Георгия. Агент спросил у вратаря, что у него произошло в жизни, после чего сказал:

"Да, Жора, у тебя все хорошо. Вот здесь лежит человек, который уже не может ничего изменить. А ты молодой, здоровый парень, у тебя все впереди".

Ліга чемпіонів, goodbye! Як мінімум 7 гравців Динамо близькі до прощання із клубом