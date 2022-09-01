Агент Бущана спас голкипера Динамо в трудный момент жизни – для этого понадобилась поездка на кладбище
Иван Пироженко, агент голкипера Динамо Георгия Бущана, морально поддержал своего клиента довольно необычным способом.
В сезоне 2019/20 Бущан боролся за место в основном составе команды с Денисом Бойко. В выездном матче Лиги Европы против шведского Мальме (3:4) Бущан совершил несколько ошибок из-за сложного психологического состояния, связанного с семейными проблемами.
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После возвращения команды из Швеции Пироженко встретил Бущана в аэропорту в Киеве и предложил съездить на кладбище. Они просидели около 20 минут у могилы девушки, которая была ровесницей Георгия. Агент спросил у вратаря, что у него произошло в жизни, после чего сказал:
"Да, Жора, у тебя все хорошо. Вот здесь лежит человек, который уже не может ничего изменить. А ты молодой, здоровый парень, у тебя все впереди".
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