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Агент Бейла рассказал о планах игрока по возвращении Зидана в Реал

12 марта 22:51 156 Читати українською
Агент Бейла рассказал о планах игрока по возвращении Зидана в Реал
Гарет Бейл / ФК Реал Мадрид

Агент вингера Гарета Бейла Джонатан Барнетт прокомментировал действия своего клиента после возвращения Зинедина Зидана.

Гарет Бейл собирается поработать снова с Зинедином Зиданом и посмотреть, как сложится ситуация, тогда примет решение. Об этом сообщил агент валлийца Джонатан Барнетт.

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"Гарет подождет и посмотрит", – цитирует Барнетта ESPN.

Напомним, в прошлом сезоне Бейл хотел покинуть клуб именно из-за французского специалиста, который, в частности, оставил его в запасе на финальный матч Лиги чемпионов против Ливерпуля в Киеве, в котором "сливочные" победили со счетом 3:1 и выиграли третью ЛЧ подряд.

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Гарет Бейл Гарет Бейл Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Зинедин Зидан Зинедин Зидан
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