Агент Бейла рассказал о планах игрока по возвращении Зидана в Реал

Лига чемпионов — 12 март 2721
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Хоффенхайм U-19 – Динамо U-19: онлайн-трансляция матча 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА – как это было
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Динамо U-19 в серии пенальти уступило Хоффенхайму U-19 и вылетело из Юношеской лиги УЕФАЛига чемпионов — 12 март 723
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Від Ман Сіті та збірної України – до повного забуття: як склалася доля талантів, які загубилися у Динамо та ШахтаріСергій Тищенко — 12 март 8100
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"Том Круз пішов з нами у нічний клуб". Дмитро Коваленко – українець, який підкорив МЛС і товаришує з БекхемомИнтервью — 12 март 528
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Реал подписал самого желанного тренера мира – вопрос Лунина, зарплата и условия Зидана, знаки историиИспания — 12 март 1256