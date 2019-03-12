Агент Бейла рассказал о планах игрока по возвращении Зидана в Реал

Агент вингера Гарета Бейла Джонатан Барнетт прокомментировал действия своего клиента после возвращения Зинедина Зидана.

Гарет Бейл собирается поработать снова с Зинедином Зиданом и посмотреть, как сложится ситуация, тогда примет решение. Об этом сообщил агент валлийца Джонатан Барнетт.

Камбек Зідана як початок перебудови Реала: необмежена влада та неочікувана петиція, претенденти на "галактікос" 3.0

"Гарет подождет и посмотрит", – цитирует Барнетта ESPN.

Напомним, в прошлом сезоне Бейл хотел покинуть клуб именно из-за французского специалиста, который, в частности, оставил его в запасе на финальный матч Лиги чемпионов против Ливерпуля в Киеве, в котором "сливочные" победили со счетом 3:1 и выиграли третью ЛЧ подряд.