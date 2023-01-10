"Він вже думав про це. Очевидно, що чемпіонат світу був чимось таким, чого він хотів досягти та заради чого працював. Чудово, що він нарешті ухвалив остаточне рішення. Бейл зараз дуже щасливий та задоволений.

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Думаю, він почав усвідомлювати, що його тіло вже не те, що він більше не хоче його випробовувати. Коли ти досягаєш певного рівня, то важливо відступити у потрібний час. Йому не потрібно нічого робити, він все довів, у нього є неймовірний список досягнень.

Вважаю Бейла найкращим британським гравцем. Він вже не міг грати на тому рівні, на якому хотів. Кар'єра професіонального гольфіста? Не думаю. Але хтозна. Гарет може здивувати кожного та просто зробити це", – цитує агента TalkSport.

Нагадаємо, Гарет став зіркою у Тоттенхемі, а у 2013-му за 100 мільйонів євро перебрався в Реал. Мадридський етап був не ідеальним, але валлієць виграв 5 Ліг чемпіонів. За збірну Бейл награв 111 матчів, виводив її на ЧС-2022 та доходив до півфіналу Євро-2016.

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