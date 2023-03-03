Кривбас мінімально переміг Колос в поєдинку 16-го туру УПЛ. Дивіться відео гола та огляд матчу Кривбас – Колос на "Футбол 24".

Перший гострий момент у грі трапився на 13 хвилині – Татарков потужно пробив здалеку, але Волинець впорався з пострілом. Колос в першій половині виглядав трохи цікавіше, хоча й Кривбас мав непогані моменти.

Кривбас переміг Колос, взявши реванш за поразку в першому колі – дебютний гол Вернидуба вивів Кривий Ріг на шосте місце

У другому таймі Волинець врятував Колос після непоганого удару Микитишина з меж штрафного. Але Кривбас зумів забити – Вернидуб переправив м'яч у ворота після подачі Микитишина з кутового.