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Афеллай повернувся до ПСВ через 9 років

15:17 516 Читать на русском
Афеллай повернувся до ПСВ через 9 років
Ібрагім Афеллай / Ad

Півзахисник Ібрагім Афеллай повернувся до ейндховенського ПСВ через 9 років після відходу з команди.

"Я дуже задоволений тим, що Афеллай повернувся до ПСВ. Як гравець, Ібрагім має певні якості, які кожен тренер міг би використати для досягнення найвищих досягнень. До того ж, він допоможе нам своїм досвідом", – прокоментував Ван Боммель трансфер Афеллая.

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Я провів тут 15 років свого життя. Останнім часом мені не вистачало цього ейндховенського духу. Дуже радий повернутись до рідного клубу", – поділився Афеллай в коментарі офіційному сайту ПСВ.

Нагадаємо, Афеллай останні півроку залишався без команди, розірвавши контракт зі Сток Сіті і приєднався до ейндховенців на правах вільного агента.

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Теги
Трансфери Ібрагім Афеллай Ібрагім Афеллай ПСВ ПСВ Нідерланди
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