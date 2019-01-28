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Сток Сіті розірвав контракт із фіналістом ЧС-2010 Афеллаєм

17:22 348 Читать на русском
Сток Сіті розірвав контракт із фіналістом ЧС-2010 Афеллаєм
Ібрагім Афеллай / EMPICS Sport

Англійський Сток Сіті, який виступає в Чемпіоншипі, вирішив завершити співпрацю з півзахисником Ібрагімом Афеллаєм.

"Гончарі" та 32-річний хавбек розірвали контракт за обопільною згодою. Про це повідомляє офіційний твіттер Сток Сіті.

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На Британія Стадіум Афеллай переїхав у липні 2015 року. Однак, через травми стати важливим гравцем місцевого клубу так і не зумів. У нинішньому сезоні він не провів жодного матчу, а востаннє на полі з'являвся ще в грудні 2017-го.

Ібрагім Афеллай є вихованцем нідерландського ПСВ. Також він грав за іспанську Барселону, німецький Шальке, грецький Олімпіакос. У складі збірної Нідерландів він став віце-чемпіоном світу в 2010 році.

Теги
Чемпіоншип Трансфери Англія Трансфери Чемпіонату Англії Ібрагім Афеллай Ібрагім Афеллай Сток Сіті Сток Сіті
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