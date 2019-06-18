Афеллай вернулся в ПСВ спустя 9 лет

Полузащитник Ибрагим Афеллай вернулся в эйндховенский ПСВ спустя 9 лет после ухода из команды.

"Я очень доволен тем, что Афеллай вернулся в ПСВ. Как игрок, Ибрагим имеет определенные качества, которые каждый тренер мог бы использовать для достижения высших достижений. К тому же, он поможет нам своим опытом", – прокомментировал Ван Боммель трансфер Афеллай.

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"Я провел здесь 15 лет своей жизни. В последнее время мне не хватало этого эйндховенского духа. Очень рад вернуться в родной клуб", – поделился Афеллай в комментарии официальному сайту ПСВ.

Напомним, Афеллай последние полгода оставался без команды, разорвав контракт со Сток Сити и присоединился к эйндховенцев на правах свободного агента.

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