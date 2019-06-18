toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Нидерланды
НЕЙМАР ТРАНСФЕРЫ ДИНАМО КИЕВ МИШЕЛЬ ПЛАТИНИ РОМАН ЗОЗУЛЯ ТРАНСФЕРЫ

Афеллай вернулся в ПСВ спустя 9 лет

15:19 44 Читати українською
Афеллай вернулся в ПСВ спустя 9 лет
Ибрагим Афеллай / Ad

Полузащитник Ибрагим Афеллай вернулся в эйндховенский ПСВ спустя 9 лет после ухода из команды.

"Я очень доволен тем, что Афеллай вернулся в ПСВ. Как игрок, Ибрагим имеет определенные качества, которые каждый тренер мог бы использовать для достижения высших достижений. К тому же, он поможет нам своим опытом", – прокомментировал Ван Боммель трансфер Афеллай.

Сток Сити разорвал контракт с финалистом ЧМ-2010 Афеллаем

"Я провел здесь 15 лет своей жизни. В последнее время мне не хватало этого эйндховенского духа. Очень рад вернуться в родной клуб", – поделился Афеллай в комментарии официальному сайту ПСВ.

Напомним, Афеллай последние полгода оставался без команды, разорвав контракт со Сток Сити и присоединился к эйндховенцев на правах свободного агента.

Манчестер Сити хочет подписать защитника ПСВ Анхелинью – он станет конкурентом Зинченко

blog_ava
Рома прокомментировала скандальный уход легендарного Тотти
00:01
648
Теги
Ибрагим Афеллай Ибрагим Афеллай ПСВ ПСВ Нидерланды Трансферы
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
8
час
:
32
мин
Боливия
00:30
Перу
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук