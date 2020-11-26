АЕК зустрічається з луганською Зорею у 4 турі групового етапу Ліги Європи. Дивіться відео голів та огляд матчу АЕК – Зоря на Футбол 24.

Перша половина зустрічі завершилася без голів. Зоря на старті другого тайму отримала грандіозний подарунок від Євгена Шахова. Українець у верховій боротьбі ліктем заїхав по обличчю Кочергіну та Іванісені, отримав другу жовту та пішов з поля.

АЕК – Зоря – вилучення Шахова

На 61-й хвилині луганці використали більшість і повели в рахунку. Циганікс класно подав з лівого флангу в штрафний майданчик, голкіпер АЕКа помилився, а Громов проштовхнув м'яч у сітку.

АЕК – Зоря – відео гола Громова

А ще через 15 хвилин Зоря закріпила перевагу, коли Кабаєв отримав м'яч на лінії штрафного та влучно пробив під дальню стійку!

АЕК – Зоря – відео гола Кабаєва