АЕК вирвав перемогу в Атромітоса у Кубку Греції – Чигринський зазнав травми

У чвертьфіналі Кубка Греції АЕК на виїзді грав проти Атромітоса.

Кубок Греції, 1/4 фіналу

Атромітос – АЕК – 0:1

Гол: Понсе, 85 (пен)

Вилучення: Понсе, 89 (АЕК)

АЕК Чигринського змінив тренера – в клуб повернувся Маноло Хіменес

У чвертьфіналі Кубка Греції АЕК на виїзді грав проти Атромітоса. У стартовому складі гостей на поле вийшов український захисник Дмитро Чигринський. Вже на восьмій хвилині матчу центрбек зазнав травми, а ще через дві хвилини покинув поле. Про ступінь важкості ушкодження Чигринського наразі невідомо.

Перший тайм закінчився безгольовою нічиєю, але наприкінці другого тайму команда українця змогла забити з пенальті, який реалізував Понсе, щоправда через 4 хвилини нападник був вилучений.

У підсумку перемога АЕКа з мінімальним рахунком у першому матчі 1/4 фіналу Кубка Греції.