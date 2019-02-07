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АЕК вырвал победу у Атромитоса в Кубке Греции – Чигринский получил травму

22:07 25 Читати українською
АЕК вырвал победу у Атромитоса в Кубке Греции – Чигринский получил травму
Дмитрий Чигринский

В четвертьфинале Кубка Греции АЕК на выезде играл против Атромитоса.

Кубок Греции, 1/4 финала

Атромитос – АЕК – 0:1

Гол: Понсе, 85 (пен)

Удаление: Понсе, 89 (АЕК)

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В четвертьфинале Кубка Греции АЕК на выезде играл против Атромитоса. В стартовом составе гостей на поле вышел украинский защитник Дмитрий Чигринский. Уже на восьмой минуте матча центрбек получил травму, а через две минуты покинул поле. О степени тяжести повреждения Чигринского пока неизвестно.

Первый тайм закончился безголевой ничьей, но в конце второго тайма команда украинца смогла забить с пенальти, который реализовал Понсе, правда через 4 минуты нападающий был удален.

В итоге победа АЕКа с минимальным счетом в первом матче 1/4 финала Кубка Греции.

Теги
Украинцы за рубежом Мир Дмитрий Чигринский Дмитрий Чигринский АЕК Афины АЕК Афины Греция
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