АЕК взяв на себе лікування півзахисника Зорі Олега Данченка, повідомляє enswi.gr.

Найкращий футболіст Зорі пережив клінічну смерть – гравця врятував щасливий випадок

Грецький клуб прислав за гравцем спеціальний літак з відділенням інтенсивної терапії, реаніматологами та медсестрами. Його доправили до медичного центру.

Нагадаємо, 28-річний футболіст нещодавно переніс інфаркт на тренуванні Зорі – у футболіста тричі зупинялось серце (життя Олегу вдалося врятувати лише завдяки тому, що поблизу тренувального комплексу опинилися австрійські лікарі, у яких було необхідне обладнання, аби запустити серце).

До слова, Данченко належить АЕКу, а за луганців виступає на правах оренди (розрахована до 30 червня 2023 року). У поточному сезоні він провів за команду Патріка ван Леувена в УПЛ 15 матчів (без результативних дій).

Соболь віддав асист і привіз пенальті в переможному матчі – відео дебютної результативної дії українця у Франції