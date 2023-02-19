АЕК прислав за Данченком літак та взяв на себе його лікування – лідер Зорі нещодавно переніс клінічну смерть
Грецький клуб опікуватиметься своїм підопічним до повного відновлення.
АЕК взяв на себе лікування півзахисника Зорі Олега Данченка, повідомляє enswi.gr.
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Грецький клуб прислав за гравцем спеціальний літак з відділенням інтенсивної терапії, реаніматологами та медсестрами. Його доправили до медичного центру.
Нагадаємо, 28-річний футболіст нещодавно переніс інфаркт на тренуванні Зорі – у футболіста тричі зупинялось серце (життя Олегу вдалося врятувати лише завдяки тому, що поблизу тренувального комплексу опинилися австрійські лікарі, у яких було необхідне обладнання, аби запустити серце).
До слова, Данченко належить АЕКу, а за луганців виступає на правах оренди (розрахована до 30 червня 2023 року). У поточному сезоні він провів за команду Патріка ван Леувена в УПЛ 15 матчів (без результативних дій).
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