Поєдинок між АЕКом з Ларнаки та Динамо запам'ятався скандалом, який розгорнувся на трибунах.

Вболівальники Динамо на поєдинку проти АЕКа / фото з відкритих джерел

Під час поєдинку між АЕКом та Динамо стюард підійшов до українських вболівальників та відібрав у жінки плакат з написом "Russia is a terrorist state", повідомляє Telegram-канал Ґрунт.

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Пояснення такого рішення ще божевільніше – начебто на трибунах була присутня російська мафія, яка не бажала бачити подібні плакати.

До слова, Динамо достроково припинило участь у єврокубках, розписавши результативну нічию з АЕКом Ларнакою – 3:3.

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