Поединок между АЕКом из Ларнаки и Динамо отметился скандалом, развернувшимся на трибунах.

Болельщики Динамо на поединке против АЕКа / фото из открытых источников

Во время поединка между АЕКом и Динамо стюард подошел к украинским болельщикам и отобрал у женщины плакат с надписью "Russia is a terrorist state", сообщает Telegram-канал Ґрунт.

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Объяснение такого решения безумно – будто бы на трибунах присутствовала российская мафия, которая не желала видеть подобные плакаты.

К слову, Динамо досрочно прекратило участие в еврокубках, расписав результативную ничью с АЕКом Ларнакой – 3:3.

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