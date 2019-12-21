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АЕК із Чигринським втратив очки у грі з Ламією – українець провів на полі увесь матч

22:34 40 Читать на русском
АЕК із Чигринським втратив очки у грі з Ламією – українець провів на полі увесь матч
АЕК втратив очки у матчі з Ламією / фото з відкритих джерел

Столична команда не змогла переграти суперника з нижньої частини турнірної таблиці.

Чемпіонат Греції, 16 тур

Ламія – АЕК – 0:0

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Підопічні Каррери володіли ініціативою протягом усього матчу. АЕК 9 разів пробивав по воротах суперника (5 – у площину), 60% ігрового часу володів м'ячем і подав 6 кутових, але так і не зміг забити. Український захисник Дмитро Чигринський провів на полі всі 90 хвилин з доданими. Для нього ця гра стала 12 в поточному чемпіонаті Греції.

Після цього матчу в активі АЕКа 28 очок. Команда посідає 3 місце в турнірній таблиці грецької Супер ліги, відстаючи від Олімпіакоса та ПАОКа на 9 очок.

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