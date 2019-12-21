Зозуля не допоміг Альбасете уникнути поразки у матчі з Ельче

Команда українського нападника зазнала мінімальної поразки у 21 турі Сегунди.

Сегунда, 21 тур

Альбасете – Ельче – 0:1

Гол: Касмі, 74.

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Команди видали рівну гру з мінімальною кількістю гольових нагод. Альбасете завдав 15 ударів у напрямку воріт, з них 4 – у площину, подав 10 кутових, але при цьому створив лише один явний гольовий момент, який змарнував Роман Зозуля. Команда Луїса Мігеля Раміса пропустила гол на 74 хвилині і не спромоглася організувати гідну відповідь.

Український форвард провів на полі увесь матч. Зозуля лише 20 разів зустрівся з м'ячем, пасував з точністю 71%, виграв 4 з 10 єдиноборств і заслужив оцінку 6,7 від статистичного порталу SofaScore (середня оцінка Альбасете – 6,76).

Ця поразка стала 8 для "механічного сиру" в поточному розіграші Сегунди. Наразі Альбасете посідає 12 місце у турнірній таблиці, але за підсумками туру ризикує опуститися на 16 рядок.

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