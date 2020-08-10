Іванісеня захворів на коронавірус – перший випадок у Зорі

Півзахисник Зорі Дмитро Іванісеня став першим гравцем луганського клубу, в якого виявили COVID-19.

Гравець відчув нездужання 6 серпня, після чого пройшов ПЛР-тест, який показав позитивний результат, повідомляє офіційний сайт Зорі.

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"На даний момент Дмитро Іванисеня перебуває на двотижневій самоізоляції. Самопочуття у гравця хороше. Сам футболіст скаржиться лише на відсутність смаку та нюху. Дмитро перебуває під постійним наглядом лікаря команди. Найближчим часом гравцю проведуть повторний тест.

Футбольним клубом Зоря були вжиті всі необхідні заходи. По-перше, 7 серпня ввечері було прийнято рішення призупинити тренувальний процес на 8 і 9 число, і відправити команду на самоізоляцію. Про цей випадок, згідно з вимогами, негайно були повідомлені Прем'єр-ліга і медичний департамент УАФ. По-друге, повністю вся команда і тренерський штаб пройшли додаткове ПЛР-тестування вчора вранці. Увечері були отримані результати. Всі вони негативні", – йдеться в повідомленні.

До слова, хавбек провів 38 матчів у складі Зорі в минулому сезоні, відзначившись 1 голом. Також, Іванісеня отримав дебютний виклик до збірної України у 2019 році.

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