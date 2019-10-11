УПЛ визначила найкращого гравця та тренера чемпіонату у вересні

Стали відомі переможці у голосуванні за найкращих гравця та тренера УПЛ у вересні.

Найкращим гравцем УПЛ визнаний Богдан Михайліченко із Зорі, який набрав 34% голосів, повідомляє офіційний сайт Прем'єр-ліги.

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На другому місці розташувався Олександр Філіппов з Десни з 16%, а на третьому – хавбек Динамо Карлос Де Пена, у якого 15%.

Найкращим тренером УПЛ став Олександр Рябоконь із Десни, який набрав 41% голосів. Наставник чернігівців випередив Віктора Скрипника, який набрав 40%, а також обігнав наставників Шахтаря та Динамо – Луїша Каштру та Олексія Михайличенка.

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