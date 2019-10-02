toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
АТАЛАНТА - ШАХТАР БАРСЕЛОНА - ІНТЕР ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ЛУГАНО - ДИНАМО ОЛЕКСАНДРІЯ - ГЕНТ

Абрахам визначився, за яку збірну буде виступати – бомбардир Челсі обрав з двох варіантів

16:19 580 Читать на русском
Абрахам визначився, за яку збірну буде виступати – бомбардир Челсі обрав з двох варіантів
Таммі Абрахам / Sky Sport

Нападник лондонського Челсі Таммі Абрахам готовий прийняти виклик від національної збірної Англії.

Вже в четвер головний тренер "трьох левів" Гарет Саутгейт може викликати 22-річного форварда на найближчі матчі відбору до чемпіонату Європи-2020 проти Чехії і Болгарії, інформує The Telegraph. Раніше федерація футболу Нігерії хотіла, щоб Абрахам виступав саме за "суперорлів".

Дрогба оцінив гру свого сенсаційного спадкоємця в Челсі

Ймовірно, збірна Англії зуміла обійти африканську збірну в боротьбі за талановитого нападника. На даний момент саме Абрахам є найкращим бомбардиром Челсі в сезоні, на його рахунку 7 голів у семи матчах в АПЛ.

Манчестер Сіті без Зінченка переміг Динамо Загреб: хорвати дивом уникнули долі Шахтаря, а Менді не стрибнув вище голови

blog_ava
Гвардіола назвав одне з найкращих придбань Манчестер Сіті – несподіваний вибір
14:34
5460
Теги
Євро-2020 Англія Англія Таммі Абрахам Таммі Абрахам Челсі Челсі Англія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
год
:
11
хв
Барселона
22:00
Інтер
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук