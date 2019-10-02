Абрахам визначився, за яку збірну буде виступати – бомбардир Челсі обрав з двох варіантів

Нападник лондонського Челсі Таммі Абрахам готовий прийняти виклик від національної збірної Англії.

Вже в четвер головний тренер "трьох левів" Гарет Саутгейт може викликати 22-річного форварда на найближчі матчі відбору до чемпіонату Європи-2020 проти Чехії і Болгарії, інформує The Telegraph. Раніше федерація футболу Нігерії хотіла, щоб Абрахам виступав саме за "суперорлів".

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Ймовірно, збірна Англії зуміла обійти африканську збірну в боротьбі за талановитого нападника. На даний момент саме Абрахам є найкращим бомбардиром Челсі в сезоні, на його рахунку 7 голів у семи матчах в АПЛ.

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