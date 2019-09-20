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Дрогба оцінив гру свого сенсаційного спадкоємця в Челсі

19:35 161 Читать на русском
Дрогба оцінив гру свого сенсаційного спадкоємця в Челсі
Дідьє Дрогба / Сайт АПЛ

Колишній нападник Челсі Дідьє Дрогба поділився думкою щодо феєричного старту вихованця лондонців Таммі Абрахама.

 

"Знаю Абрахама з тих часів, коли він займався в академії Челсі. Ми звикли бачити дітей, які приходили і дивилися на наші тренування. Вірю, що вони змогли трохи перейняти нашу майстерність і бачення гри.

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Я не здивований, тому що займався з ними, коли тренувався з резервною командою. У такі моменти я завжди ділився своїми навичками, знаннями, а вони вчилися дуже швидко. Тому дії Таммі не стали для мене несподіванкою", – сказав Дрогба в коментарі Sky Sports.

Нагадаємо, Абрахам разом з Агуеро очолює перегони бомбардирів АПЛ після п'яти турів – у обох по сім голів.

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Теги
Челсі Челсі Англія Таммі Абрахам Таммі Абрахам Челсі - Ліверпуль Дідьє Дрогба Дідьє Дрогба
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