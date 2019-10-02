Абрахам определился, за какую сборную будет выступать – бомбардир Челси выбрал из двух вариантов

Нападающий лондонского Челси Тамми Абрахам готов принять вызов от сборной Англии.

Уже в четверг главный тренер "трех львов" Гарет Саутгейт может вызвать 22-летнего форварда на ближайшие матчи отбора к чемпионату Европы-2020 против Чехии и Болгарии, сообщает The Telegraph. Ранее федерация футбола Нигерии хотела, чтобы Абрахам выступал именно за "суперорлов".

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Вероятно, сборная Англии сумела обойти африканскую сборную в борьбе за талантливого нападающего. На данный момент Абрахам является лучшим бомбардиром Челси в сезоне, на его счету 7 голов в семи матчах в АПЛ.

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