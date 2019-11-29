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Абрахам пропустить матч проти Вест Хема Ярмоленка

19:49 14 Читать на русском
Абрахам пропустить матч проти Вест Хема Ярмоленка
Таммі Абрахам / Reuters

Форвард Челсі Таммі Абрахам не допоможе своїй команді у найближчому матчі АПЛ проти Вест Хема.

 

"Абрахам відчуває невеликий біль, тому він не братиме участі в завтрашній грі проти Вест Хема. Подивимось на його стан в понеділок", – зазначив Лемпард на передматчевій прес-конференції.

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До слова, Абрахам провів 20 матчів у поточному сезоні в складі Челсі, відзначившись 11 голами та 4 гольовими передачами.

Нагадаємо, Челсі та Вест Хем зіграють вже завтра в рамках 14-го туру АПЛ, початок гри о 17:00.

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Теги
Френк Лемпард Френк Лемпард Челсі - Вест Хем Челсі Челсі Англія Таммі Абрахам Таммі Абрахам
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