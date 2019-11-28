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Валенсія – Челсі: Лемпард висловив претензії своїм гравцям за мотивами матчу Ліги чемпіонів

06:30 710 Читать на русском
Валенсія – Челсі: Лемпард висловив претензії своїм гравцям за мотивами матчу Ліги чемпіонів
Френк Лемпард / Фото ФК Челсі

Головний тренер Челсі Френк Лемпард незадоволений результатом поєдинку 5-го туру Ліги чемпіонів проти Валенсії (2:2).

40’ Карлос Солер
82’ Даніель Васс
 
Матео Ковачіч 41’
Крістіан Пулішіч 50’
40’ Карлос Солер
41’ Матео Ковачіч
50’ Крістіан Пулішіч
82’ Даніель Васс

"Ми ледь не перемогли і ледь не програли. Від початку і до кінця це було не те, чого ми хотіли.

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Ми втратили достатньо шансів, але не можна не сказати, що також дозволили супернику створити дуже багато моментів. Вони занадто часто входили в наш штрафний майданчик.

Проте все-таки треба віддати належне нашим гравцям за обсяг роботи і стримування суперника. Але іноді потрібно грати і безпечніше", – цитує Лемпарда BT Sport.

Після 5-ти турів ЛЧ Челсі перебуває на третій сходинці групи H, поступаючись Валенсії лише за додатковими показниками.

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Теги
Ліга чемпіонів Френк Лемпард Френк Лемпард Валенсія - Челсі Челсі Челсі
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