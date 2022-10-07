"Не можна допускати такі помилки. Якщо накривають на останніх хвилинах, потрібно зіграти простіше. Це міжнародні ігри. Не знаю, як Попов спатиме. Візьми та вдар вперед – немає ж належної техніки та майстерності. Вирішили розпасувати та програли гру.

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Циганков постійно забиває, що б не було, що б не говорили. А коли будуть забивати Бєсєдін та інші? Поки що я не бачу такого. Циганков грає краще чи гірше, але забиває, тому він і лідер.

Кого Луческу ще ставити? Кого замість Бєсєдіна випускати? Гармаша? Бєсєдін слабкий. Особливо в міжнародних матчах. У нього немає моментів, як у форварда, щоб забити. Напевно, Луческу потрібно подумати, як його навантажити в тренувальному процесі, щоб він йшов на ці флангові передачі верхом чи низом. Команді буде дуже важко, поки не знайдуть забивного центрального нападника. Він повинен не давати спокою захисникам суперника, відчувати ці передачі з флангів, відскоки, постійно бути на вістрі.

І в збірній, і в Динамо Сидорчукові немає заміни. Поки що іншого опорника для Динамо немає. Він цінний гравець, постійно у відборі, на підіграванні. Шепелєв рухається, але в нього немає необхідної майстерності. Я не бачу, щоб він атакував, грав на швидкості, у відборі його не бачу, як і деяких інших гравців. Того ж Буяльського в серйозних матчах не видно. Віддав пас Циганкову і все", – цитує Сабо 1927.kiev.ua.

Динамо вкрай невдало проводить поточний сезон – лишень 4 перемоги та аж 7 поразок у всіх турнірах.

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