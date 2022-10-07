"Нельзя допускать такие ошибки. Если накрывают на последних минутах, нужно сыграть проще. Это международные игры. Не знаю, как Попов будет спать. Возьми и удар вперед – нет же должной техники и мастерства. Решили распасывать и проиграли игру.

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Цыганков постоянно забивает, что бы ни было, что бы ни говорили. А когда будут забивать Беседин и другие? Пока я не вижу такого. Цыганков играет лучше или хуже, но забивает, потому он и лидер.

Кого Луческу еще ставить? Кого вместо Беседина выпускать? Гармаша ? Беседин слабый. Особенно в международных матчах. У него нет моментов, как у форварда, чтобы забить. Наверное, Луческу нужно подумать, как его нагрузить в тренировочном процессе, чтобы он шел на эти фланговые передачи верхом или низом. Команде будет очень тяжело, пока не найдут забивного центрального нападающего. Он должен не оставлять покоя защитникам соперника, чувствовать эти передачи с флангов, отскоков, постоянно быть на острие.

И в сборной, и в Динамо Сидорчуку нет замены. Пока другого опорника для Динамо нет. Он ценный игрок, постоянно в отборе, на подыгрыше. Шепелев двигается, но у него нет необходимого мастерства. Я не вижу, чтобы он атаковал, играл на скорости, в отборе его не вижу, как и некоторые другие игроки. Того же Буяльского в серьезных матчах не видать. Отдал пас Цыганкову и все", – цитирует Сабо 1927.kiev.ua.

Динамо крайне неудачно проводит текущий сезон – всего 4 победы и 7 поражений во всех турнирах.