"Попри те, що перемога була здобута лише наприкінці матчу, вона цілком заслужена. Наша команда показала вольові якості та хорошу якість гри, яка виснажила суперника. У всіх команд є слабкі місця, ми поплатилися за це. Це єдиний негативний момент, який я сьогодні побачив.

Ренн – Динамо – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Загалом мені дуже сподобався малюнок гри моєї команди, створений за участю всіх гравців. У нашій грі проти хорошого колективу були шляхетність і різноманітність, а молоді гравці, які вийшли на заміни, додали нашій грі рішучості.

Леслі Угочукву та Лоренц Ассіньон – це футболісти, які добре працюють на тренуваннях, серйозні, сумлінні та уважні. Приємним моментом для клубу є те, що команда завершила єврокубковий матч із шістьма гравцями, які народилися в період з 2002 по 2005 рік. Це дуже позитивно для майбутнього. Леслі прогресує, але коли граєш регулярно, це простіше. Лоренц виправдав наші очікування, як і завжди.

Ще рано казати про якісь досягнення, проте ми на правильному шляху. Повинні добре виступити в турнірі до кінця, починаючи з найближчого матчу-відповіді проти Динамо в Кракові. Але до того ми маємо зосередитися на дербі проти Нанта", – цитує Женезіо сайт киян.

Динамо після 3 турів йде з нулем залікових балів на дні квартету В. 13 жовтня відбудеться матч-відповідь проти Ренна.

Динамо подарувало Ренну перемогу в матчі ЛЄ – Циганкова замало, історичне фіаско з голом дитини, поезією і страхом