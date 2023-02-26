"Для меня это – информационный шок. Я всегда считал, что сборная – это лучшие игроки в стране на своих позициях. Это не сборная знакомых, друзей и федерации, а лучших игроков. Хотя, на фоне коррупционных и политических скандалов вокруг ассоциации – в это можно поверить.

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А почему не Милевский, а почему не Селезнев? У них такой же уровень, как и у Коноплянки. Если уж мы чудим, то нужно чудить на полную. Евгений и в лучших кондициях не играл ключевой роли. Этот футболист не попадал в ротацию в Шахтере. То есть игроки Шахтера, которые прекрасно выглядели в противостоянии с Ренном – не нужны, а Коноплянка, который почти там не играл – нужен. Абсурд. Вот он в предпоследнем матче ассист отдал. За это нужно вызывать в сборную? Если бы Евгений бил какие-то рекорды и имел особые достижения, то я бы понял, а так он – простой футболист.

А насчет того, сможет ли Коноплянка навязать конкуренцию Мудрику и Зубкову... Это как сравнивать Мерседес и Славуту. Даже в свои лучшие времена у него не было бы шансов", – сказал Федорчук в комментарии изданию Український футбол.

Напомним, Коноплянка в последний раз вызывался в сборную Украины 3 сентября 2020 года. В текущем сезоне вингер провел за польскую Краковию 17 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 2 ассиста.

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