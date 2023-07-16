Наглядова рада збільшила бюджет. Сьогодні він складає близько 100 мільйонів гривень на рік. Частина з нього – інвестиції. Приблизно мільйонів 40 ми заробляємо з маркетингу, комерції, спонсорів. Думаю, це дуже пристойний результат у рамках України.

"Маркевич справді був кандидатом на посаду наставника": Надєїн розповів, чому не запросив тренера Карпат у Верес

Усі цифри у нас відкриті. Ми – публічна компанія. Ми публічно їх декларуємо, здаємо аудиторські звіти, які потім публічно можна подивитися. Ми - єдиний публічний клуб в Україні", – сказав Надєїн в інтерв'ю клубному YouTube-каналу.

Нагадаємо, Верес змінив тренера після завершення минулого сезону. Команду з Рівного очолив Сергій Лавриненко, який змінив на посаді наставника Юрія Вірта.