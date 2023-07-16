"Ми – єдиний публічний клуб в Україні": президент Вереса розкрив бюджет на сезон УПЛ, грошей стало більше
Президент Вереса Іван Надєїн заявив, що наглядова рада збільшила бюджет клубу.
Наглядова рада збільшила бюджет. Сьогодні він складає близько 100 мільйонів гривень на рік. Частина з нього – інвестиції. Приблизно мільйонів 40 ми заробляємо з маркетингу, комерції, спонсорів. Думаю, це дуже пристойний результат у рамках України.
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Усі цифри у нас відкриті. Ми – публічна компанія. Ми публічно їх декларуємо, здаємо аудиторські звіти, які потім публічно можна подивитися. Ми - єдиний публічний клуб в Україні", – сказав Надєїн в інтерв'ю клубному YouTube-каналу.
Нагадаємо, Верес змінив тренера після завершення минулого сезону. Команду з Рівного очолив Сергій Лавриненко, який змінив на посаді наставника Юрія Вірта.