"Наблюдательный совет увеличил бюджет. Сегодня он составляет около 100 миллионов гривен в год. Часть из него – инвестиции. Приблизительно миллионов 40 мы зарабатываем из маркетинга, коммерции, спонсоров. Думаю, это очень солидный результат в рамках Украины.

"Маркевич действительно был кандидатом на должность наставника": Надеин рассказал, почему не пригласил тренера Карпат в Верес

Все цифры у нас открыты. Мы – публичная компания. Мы публично их декларируем, сдаем аудиторские отчеты, которые потом публично можно посмотреть. Мы – единственный публичный клуб в Украине", – сказал Надеин в интервью клубному YouTube-канала.

Напомним, Верес сменил тренера после завершения прошлого сезона. Команду из Ровно возглавил Сергей Лавриненко, сменивший в должности наставника Юрия Вирта.