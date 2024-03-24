Захисник збірної України Юхим Конопля поділився очікуваннями від гри проти Ісландії за вихід на чемпіонат Європи-2024.

"Ми маємо підготуватися краще, ніж до гри з Боснією і Герцеговиною. Ми будемо вдосконалювати свою гру, і в першу чергу ментальну складову. Ісландія – це Боснія, помножена на три.

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У них є дисципліна і вони фізично краще підготовлені, ніж боснійці. Ісландія точно знає, що робить, тому що вже показує хороший результат тривалий час. Якщо ми зіграємо краще, ніж проти Боснії, то зможемо перемогти", – поділився Конопля у випуску ВЗбірна.

Нагадаємо, вирішальна битва з Ісландією за вихід на чемпіонат Європи відбудеться у вівторок, 26 березня, у польському Вроцлаві. Початок зустрічі о 21:45 за Києвом.

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