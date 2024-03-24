"Мы должны подготовиться лучше, чем к игре с Боснией и Герцеговиной. Мы будем совершенствовать свою игру, и в первую очередь ментальную составляющую. Исландия – это Босния, умноженная на три.

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У них есть дисциплина и они физически лучше подготовлены, чем боснийцы. Исландия точно знает, что делает, потому что уже показывает хороший результат длительное время. Если мы сыграем лучше, чем против Боснии, то сможем победить", – поделился Конопля в выпуске ВЗбірна.

Напомним, решающая битва с Исландией за выход на чемпионат Европы состоится во вторник, 26 марта, в польском Вроцлаве. Начало встречи в 21:45 по Киеву.

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