Український легіонер Евертона Віталій Миколенко допоміг благодійному фонду "Леви на джипі" ("ЛНД") закупити сім авто для ЗСУ.

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23-річний футболіст повністю оплатив вартість машин, а "ЛНД" взяли на себе організацію логістики та підготовки машин на СТО. Позашляховики вже відправлені українським захисникам.

"Правильна колаборація – це коли люди об'єднуються, щоб допомогти ЗСУ. Разом до перемоги!" – йдеться у повідомленні на сторінці "ЛНД" у соціальній мережі Instagram.

До слова, "Леви на джипі" – це імпровізаційне шоу, яке складається з декількох форматів. Ведучими і головними акторами є Валентин Міхієнко, Андрій Лузан та Микола Зирянов. Гумористи регулярно ведуть стріми, під час яких збирають кошти на потреби ЗСУ.

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