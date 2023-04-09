ОАЕ, 22 тур

Хорфаккан – Аль-Айн – 0:3

Голи: Ерік, 54, Лаба, 64, Ярмоленко, 67

Після двох осічок поспіль підопічні Сергія Реброва значно ускладнили собі завдання захистити чемпіонський титул. Ще одна невдача могла б поставити під загрозу навіть потрапляння у топ-3. Однак Аль-Айн дав показову відповідь критикам, розгромивши Хорфаккан.

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Долю матчу вирішила 15-хвилинка на старті другого тайму, упродовж якої Аль-Айн відвантажив супернику три "сухих" м'ячі. Більше рахунок так і не змінився. Варто зауважити, що один із голів у свій актив записав Андрій Ярмоленко. Українець відзначився вперше з 2-го лютого. Щоправда, майже місяць капітан нашої збірної пропустив через травму.