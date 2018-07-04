8 післяматчевих пенальті на ЧС-2018 відбито з порушенням правил: чому голкіпери нахабніють, а їх за це не карають

Чемпіонат світу 2018 вже став великою перемогою VAR, однак є "маленька" деталь, яка залишається поза увагою відеоасистента.

У трьох матчах Мундіалю, коли справа доходила до післяматчевих пенальті, голкіпери регулярно порушували правила, вважає The Guardian. "Воротарі обманюють під час пробиття одинадцятиметрових?", – запитує британське видання, наводячи очевидні факти, які наразі вперто ігнорують арбітри.

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Річ у тім, що в кожній з трьох серій пенальті, які досі були на Мундіалі, голкіпери покидали рамку воріт ще до удару з "позначки", а це – заборонено правилами. Хтось робив маленький крок вперед, а інші безсоромно покидали лінію навіть на 1 метр.

Правила ФІФА говорять, що голкіпер повинен перебувати на лінії, поки гравець, який пробиває пенальті, не торкнеться м'яча. Однак у всіх 8-ми випадках, коли голкіпери відбивали післяматчеві пенальті на ЧС-2018, цю норму було порушено. Тобто, жодного разу (!) в серії воротарі не перегравали польових гравців за правилами.

Найбільше у махлюванні дорікають голкіперу збірної Хорватії Даніелю Субашичу, який у матчі проти Данії покидав лінію воріт значно раніше до удару, часом – на метри. При цьому, він парирував три удари.

Каспер Шмейхель також далеко не був святим та досить показово вистрибнув з воріт ще до удару Піваріча. Зрештою, після такого маневру він вийшов переможцем дуелі проти "динамівця".

У матчі Іспанія – Росія Акінфєєв також порушив правила, вистрибнувши з воріт до ударів Коке та Аспаса. Аналогічна ситуація відбулась під час зустрічі Англії та Колумбії, коли Оспіна відбив постріл Хендерсона, а Пікфорд "ліквідував" Бакку, вивівши "трьох левів" у плей-офф.

Здавалось би, маленькі нюанси, але їх вплив на результат – просто гігантський. Судді у 99% випадків не звертають увагу на відверту нахабність голкіперів, тож, можливо, сферу застосування VAR слід трішки розширити?

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