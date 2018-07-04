8 послематчевых пенальти на ЧМ-2018 отражено с нарушением правил: почему голкиперы наглеют, а их за это не наказывают

Чемпионат мира 2018 уже стал большой победой VAR, однако есть "маленькая" деталь, которая остается без внимания видеоасистента.

В трех матчах Мундиаля, когда дело доходило до послематчевых пенальти, голкиперы регулярно нарушали правила, считает The Guardian. "Вратари обманывают при пробитии одиннадцатиметровых?", – спрашивает британское издание, приводя очевидные факты, которые сейчас упорно игнорируют арбитры.

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Дело в том, что в каждой из трех серий пенальти, которые до сих пор были на Мундиале, голкиперы покидали створ ворот еще до удара с "отметки", а это –запрещено правилами. Кто-то делал маленький шаг вперед, а другие бесстыдно покидали линию даже на 1 метр.

Правила ФИФА говорят, что голкипер должен находиться на линии, пока игрок, который пробивает пенальти, не коснется мяча. Однако во всех 8-ми случаях, когда голкиперы отражали послематчевые пенальти на ЧМ-2018, эта норма была нарушена. То есть, ни разу (!) в серии вратари не переигрывали полевых игроков по правилам.

Больше всего в махлевании упрекают голкипера сборной Хорватии Даниеля Субашича, который в матче против Дании покидал линию ворот значительно раньше до удара, иногда – на метры. При этом, он парировал три удара.

Каспер Шмейхель также далеко не был святым и весьма показательно выпрыгнул из ворот еще до удара Пиварича. В конце концов, после такого маневра он вышел победителем дуэли против "динамовца".

В матче Испания – Россия Акинфеев также нарушил правила, выпрыгнув из ворот до ударов Коке и Аспаса. Аналогичная ситуация произошла во время встречи Англии и Колумбии, когда Оспина отразил выстрел Хендерсона, а Пикфорд "ликвидировал" Бакку, выведя "трех львов" в плей-офф.

Казалось бы, маленькие нюансы, но их влияние на результат – просто гигантский. Судьи в 99% случаев не обращают внимание на откровенную наглость голкиперов, поэтому, возможно, область применения VAR следует немного расширить?

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