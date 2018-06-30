VAR на ЧС-2018: як виглядала б 1/8 фіналу без відеоасистента – значно слабші суперники для Мессі та Роналду

VAR вже перетворився на одного з головних протагоністів ЧС-2018. Як система відеоповторів вплинула на турнірну боротьбу, з'ясовує "Футбол 24".

У 48 матчах групового етапу чемпіонату світу 2018 арбітри переглядали відеоповтори 17 разів, змінюючи своє рішення у 14 випадках. Завдяки новітнім технологіям справедливість суддівських вердиктів на Мундіалі становить 99,3%. Без використання VAR цей відсоток впав би до 95.

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Однак, на диво, навіть без використання VAR в 1/8 фіналу Мундіалю пробились би все ті ж 16 збірних. Щоправда, деякі команди, як Аргентина та Португалія, отримали б значно слабших суперників у раунді плей-офф. Чому відеоасистент практично не вплинув на розподіл сил, розбираємось далі.

У групі A чемпіонату світу VAR використовували лише одного разу – під час матчу Росія – Єгипет. Після перегляду відеоповтору у ворота команди Черчесова був призначений пенальті, який реалізував Салах. Цей епізод у підсумку жодним чином не вплинув на розташування команд в групі.

Найчастіше, 4 рази, за допомогою до VAR звертались у квартеті B. У матчі Іспанія – Марокко завдяки відеоасистенту був зарахований рятівний для "Червоної Фурії" (2:2) гол Яго Аспаса, який арбітр спочатку скасував через можливий офсайд. А ось по-справжньому VAR "розійшовся" під час гри Іран – Португалія. Рефері аж тричі приймав важливі рішення після відеоповторів – два рази за участі Роналду. Спочатку був призначений пенальті за фол на Кріштіану, який лідер збірної Португалії не реалізував, а згодом КР7 показали жовту картку в епізоді, що, можливо, тягнув на вилучення. Ну а вже в кінці зустрічі з допомогою VAR арбітр вказав на "позначку" і підопічні Кейроша вирвали нічию (1:1). Відтак, за відсутності відеоасистента Португалія пробилась би у плей-офф з першого місця, а Іспанія фінішувала б другою.

У трьох матчах групи С також не обійшлося без допомоги VAR. Під час гри Франція – Австралія Грізманн відкрив рахунок з пенальті, призначений після перегляду відеоповтору, тоді як переможний м'яч Погба був зафіксований системою визначення гола. Данія втратила перемогу над Австралією через пенальті імені VAR. А ось команда Перу допомогою відеоасистента не скористалась, не реалізувавши "11-метровий" в матчі проти команди Еріксена та Ко. У цьому квартеті без участі системи відеоповторів перше місце посіла б Данія, а друге – Франція.

Натомість у групі D відсутність системи VAR жодним чином не позначилась б на турнірному розташуванні команд. У матчі Ісландія – Нігерія Сігурдссон не реалізував пенальті, призначений після перегляду відеоповтору, однак цей епізод теоретично не впливав на визначення переможця. Як і "11-метровий" імені Маскерано, призначений з допомогою VAR під час зустрічі Аргентина – Нігерія.

У групі E система відеоповторів допомогла відновити справедливість у двох спірних моментах. У матчі Швейцарія – Коста-Ріка був скасований гол Руїса через офсайд, а під час зустрічі Бразилія – Коста-Ріка арбітр вирішив не призначати пенальті через артистичне падіння Неймара. У підсумку – жодних змін в підсумковій класифікації команд.

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А ось верхня частина групи F точно зазнала б змін без використання VAR. Мексика вийшла б у плей-офф з першого місця, а шведи – з другої позиції. При цьому "вікінги" набрали б одинакову кількість очок з Південною Кореєю, але пройшли б далі завдяки кращій різниці м'ячів. Німеччина так і завершила б груповий етап на останній сходинці.

У матчі Мексика – Швеція після перегляду відеоповтору арбітр вирішив не призначати пенальті за гру рукою Чічаріто, однак скандинави і без цього здобули переконливу перемогу (3:0). Дуже серйозно VAR допоміг команді Андерссона в матчі проти Південної Кореї, коли за допомогою відеоасистента був призначений вирішальний пенальті (1:0). Натомість корейці можуть подякувати VAR за перший гол у ворота Німеччини, який спочатку був скасований через офсайд.

Група G (Бельгія, Англія, Туніс, Панама) – єдиний квартет, де не знадобилась допомога VAR. Усі чотири пенальті, призначені арбітрами, не викликали жодних сумнівів.

У групі H влучний постріл колумбійця Кінтеро проти Японії був зарахований системою визначення гола. Але "кафетерос" поступились з рахунком 1:2. А ось у матчі Колумбія – Сенегал Мажіч спочатку призначив пенальті за фол Санчеса на Мане, а після перегляду відеоповтору скасував своє рішення. Однак жодних змін турнірна ситуація команд не зазнала.

Як бачимо, навіть без VAR в 1/8 фіналу пробились би ті ж команди, що й зараз, однак деякі збірні отримали б значно слабших суперників. Для прикладу, Португалія могла б зіграти проти Росії, а Мессі та його Аргентина протистояли б Данії, а не могутній за складом Франції.

Турнірна сітка плей-офф без використання VAR

Турнірна сітка плей-офф з використанням VAR