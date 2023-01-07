Нові футболісти Челсі дізналися, під якими номерами виступатимуть в Англії.

Челсі продовжує активну роботу на трансферному ринку. "Сині" торгують Мудрика, а вже підписали кількох футболістів.

Челсі готує дві зіркові альтернативи з Бундесліги на випадок провалу з Мудриком

Андрей Сантос ще не обрав ігровий номер, а от всі інші новачки визначилися, повідомляє офіційний сайт клубу.

Бенуа Бадіашиль, перейшовши з Монако, гратиме під 4 номером, який звільнився після відходу Крістенсена. Форвард Давід Фофана одягне 27 номер, а голкіпер Габріель Слоніна (повернувся з оренди) – 36.

"Боже! Звідки взявся цей хлопець?": ноунейми, які повернулися з ЧС-2022 зірками