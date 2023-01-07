Лондонський клуб розглядає інші варіанти підсилення флангів атаки, якщо не вдасться підписати Михайла Мудрика.

Челсі зацікавлений у трансфері Мудрика, особливо після пошкоджень Стерлінга, Маунта та Пулішіча. Однак сам футболіст більше хоче в Арсенал, а Шахтар задирає високу ціну, тому лондонці розглядають інші варіанти.

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Альтернативами можуть стати Дані Ольмо та Маркус Тюрам. Челсі вже зробив перші кроки у переговорах щодо зірок Бундесліги, повідомляє Daily Mail.

Ольмо не завжди проходить в основу РБ Лейпциг, хоча є важливим виконавцем збірної Іспанії. Потенційний трансфер Дані можуть полегшити зв'язки нового технічного директора Челсі Крістофера Вівелля, який раніше працював у Лейпцигу.

Тюрам проводить чудовий сезон у Борусії М, настрілявши 13 голів і 4 асисти, також він поїхав на ЧС-2022 зі збірною Франції. У Маркуса влітку завершується контракт з Гладбахом, тому його перехід мав би обійтися дешево.

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