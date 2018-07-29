39-річний Пісарро вп'яте став гравцем Вердера

Перуанський ветеран Клаудіо Пісарро вкотре став футболістом "музикантів".

Бременський Вердер на своєму офіційному сайті оголосив про повернення у клуб 39-річного форварда Клаудіо Пісарро.

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Контракт підписаний терміном на один рік. Повідомляється, що Вердер стане останнім клубом у багаторічній кар'єрі Клаудіо.

"Я щасливий знову опинитись у Вердері, адже саме тут я хочу закінчити кар'єру. Саме в Бремені я розпочав свій європейський футбольний шлях і тут я його закінчу", – поділився емоціями Пісарро.

Нагадаємо, Клаудіо вперше став гравцем "музикантів" у 1999 році. С того часу він зіграв за клуб 269 матчів та забив 143 голи, що є найкращим показником в історії клубу.

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