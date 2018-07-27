Вердер оголосив про трансфер Классена

Голландський півзахисник Евертона Деві Классен продовжить кар'єру в німецькому Вердері.

Бременський Вердер оголосив про придбання 25-річного хавбека Евертона Деві Классена. Деталі угоди не розголошуються, проте за інформацією ЗМІ, сума трансферу 25-річного голландця склала близько 15 мільйонів євро.

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Якщо це правда, то Деві став найдорожчим трансфером в історії бременського клубу. Поточний рекорд належить півзахисникові Марко Маріну, за якого клуб віддав 8,2 мільйона євро влітку 2009 року.

Також повідомлялося, що контракт Классена буде розрахований на чотири сезони із зарплатою 3,5 мільйона євро в рік.