toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Німеччина
ТРАНСФЕРИ МАРІУПОЛЬ - ЮРГОРДЕН ЛІГА ЄВРОПИ

Вердер оголосив про трансфер Классена

13:35 129 Читать на русском
Вердер оголосив про трансфер Классена
Деві Классен (праворуч) / фото: ФК Вердер

Голландський півзахисник Евертона Деві Классен продовжить кар'єру в німецькому Вердері.

Бременський Вердер оголосив про придбання 25-річного хавбека Евертона Деві Классена. Деталі угоди не розголошуються, проте за інформацією ЗМІ, сума трансферу 25-річного голландця склала близько 15 мільйонів євро.

Баварія купила 17-річного форварда, оформивши найдорожчий трансфер з МЛС

Якщо це правда, то Деві став найдорожчим трансфером в історії бременського клубу. Поточний рекорд належить півзахисникові Марко Маріну, за якого клуб віддав 8,2 мільйона євро влітку 2009 року.

Також повідомлялося, що контракт Классена буде розрахований на чотири сезони із зарплатою 3,5 мільйона євро в рік.

Теги
Трансфери Чемпіонату Німеччини Деві Классен Деві Классен Евертон Евертон Вердер Вердер Німеччина Трансфери Трансфери Чемпіонату Англії
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
дн
:
2
год
:
15
хв
Суми
16:30
Зірка
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук