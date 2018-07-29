39-летний Писарро в пятый раз стал игроком Вердера

Перуанский ветеран Клаудио Писарро в который раз стал футболистом "музыкантов".

Бременский Вердер на своем официальном сайте объявил о возвращении в клуб 39-летнего форварда Клаудио Писарро.

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Контракт подписан сроком на один год. Сообщается, что Вердер станет последним клубом в многолетней карьере Клаудио.

"Я счастлив снова оказаться в Вердере, ведь именно здесь я хочу закончить карьеру. Именно в Бремене я начал свой европейский футбольный путь и тут я его закончу", – поделился эмоциями Писарро.

Напомним, Клаудио впервые стал игроком "музыкантов" в 1999 году. С тех пор он сыграл за клуб 269 матчей и забил 143 гола, что является лучшим показателем в истории клуба.

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