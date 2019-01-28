32-річний іспанський футболіст трагічно загинув після невдалого падіння на газон

Жахливий інцидент відбувся під час матчу регіональної ліги Кантабрії між командами Вальдаліга та Маріна-де-Кудейо.

32-річний футболіст Маріни-де-Кудейо Франсіско Кінтана трагічно загинув після невдалого падіння на газон, інформує El Diario Montañés.

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Попри те, що Кінтана зумів піднятись і сказати арбітру про своє погане самопочуття, він знову повалився на поле. Тренер Маріни-де-Кудейо, а також представник Цивільної Гвардії надали футболісту першу медичну допомогу до прибуття лікарів, але це не врятувало йому життя.

Після 30-ти хвилин безуспішних спроб реанімації Кінтани, гравця доправили в лікарню, де він й помер.

Федерація футболу Іспанії вже висловила співчуття родині та близьким футболіста.

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