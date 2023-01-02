21 камерунский футболист провалил тест на возраст
2 января 15:58 - Читати українською
Юношеская сборная Камеруна столкнулась с большими проблемами из-за многочисленных махинаций.
Камерунская федерация футбола провела проверку возраста для футболистов сборной U-17. 21 игрок из 30 не прошел тесты, сообщила федерация.
Неймар узнал окончательный приговор суда по поводу махинаций во время трансфера в Барселону
Тесты заключались в МРТ запястий для анализа созревания костей. Местные футбольные власти вынуждены были пойти на такой шаг из-за огромных объемов возрастных махинаций.
21 футболист исключен из заявки юношеской сборной для участия в квалификации на КАН U17. Камерун стремится очистить систему от "переписанных" игроков.
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter