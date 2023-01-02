Камерунская федерация футбола провела проверку возраста для футболистов сборной U-17. 21 игрок из 30 не прошел тесты, сообщила федерация.

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Тесты заключались в МРТ запястий для анализа созревания костей. Местные футбольные власти вынуждены были пойти на такой шаг из-за огромных объемов возрастных махинаций.

21 футболист исключен из заявки юношеской сборной для участия в квалификации на КАН U17. Камерун стремится очистить систему от "переписанных" игроков.